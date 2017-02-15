Росси: Маркес – фаворит в гонке за титул

Семикратный чемпион MotoGPсказал, что фаворитом предстоящего сезона будет пилот «Хонды» и действующий чемпион«Виньялес на «Ямахе» был хорош на тестах в Валенсии и на трассе «Сепанг», но если присмотреться, то Маркес был ещё лучше, в том числе и на сегодняшних тестах в Австралии. Именно его я считаю фаворитом сезона. Его команда уделяет очень много времени работе на старой резине, и к тому же он всегда очень стабилен. Поэтому как раз Маркес будет моим ориентиром», — приводит слова Росси Autosport.