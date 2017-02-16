Европарламент принял поправку о расследовании антиконкурентной практики в Ф-1

Европейский парламент принял поправку к ежегодному докладу о конкуренции, в которой содержится призыв о проведении официального расследования «антиконкурентной практики» в Ф-1.
Поправку о «немедленном расследовании проблем с конкуренцией в Ф-1» внесла депутат Европарламента от Великобритании Аннелиза Доддс, которая уже давно призывает Еврокомиссию провести расследование в отношении структуры управления и распределения призовых в этом виде спорта.
«Я рада, что сегодня Европарламент поддержал мой призыв к полному и немедленному расследованию антиконкурентной практики в Формуле-1.
Меньшие команды несправедливо наказаны неконкурентным распределением призовых, которое всегда гарантирует больше денег для самых больших команд (речь о бонусах для топ-команд. — Прим. «Чемпионата»), даже если они бы финишировали последними в каждой гонке», — приводит слова Доддс F1i.
Также она вспомнила и о недавней продаже прав на Ф-1 американской компании Liberty, узрев потенциальный конфликт интересов, поскольку ФИА на этой сделке заработала $ 80 млн.