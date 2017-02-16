ФИА отрицает наличие конфликта интересов при продаже прав на Ф-1

ФИА ответила официальным пресс-релизом на подозрения в конфликте интересов в связи с одобрением продажи коммерческих прав на Формулу- 1 американской компании Liberty Media. Подобные подозрения выдвинула депутат Европарламента от Великобритании Аннелиза Доддс, добившаяся в европейском парламенте рассмотрения поправки о «немедленном расследовании проблем с конкуренцией в Ф-1».
«В свете этих комментариев ФИА хочет прояснить следующее:
Во-первых, деньги, выделенные на чемпионат мира по Формуле-1, распределяются в соответствии с двухсторонними соглашениями, заключёнными между каждой из команд и владельцем коммерческих прав (далее по тексту ВКП) на Ф-1. ФИА не знает условий этих соглашений.
Во-вторых, нет никакого конфликта интересов со стороны ФИА относительно одобрения смены ВКП, получившего одобрение со стороны Всемирного совета по автоспорту, который учитывает условия существующих соглашений между ВКП и ФИА, а также интересы спорта.
Согласно соглашениям, заключённым в 2001 году на срок в 100 лет, ФИА может отказать в одобрении лишь в том случае, если изменение контроля за серией существенно изменит способность ВКП выполнять свои обязательства. Очевидно, что перевод FOM под контроль Liberty не создаёт такого риска, и никто не приводил противоположных мнений.
ФИА, естественно, будет рада продемонстрировать отсутствие конфликта интересов любому компетентному органу, который может подать соответствующий запрос.
Ещё раз отметим, что ФИА с нетерпением ждёт начала своего сотрудничества с Liderty и FOM, чтобы найти конструктивные решения, гарантирующие дальнейший успех и развитие чемпионата мира по Формуле-1», — сообщается в пресс-релизе.