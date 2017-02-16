Боттас: информация о зарплате в € 8 млн — это просто спекуляции

Новобранец «Мерседеса»опроверг слухи о том, что после перехода из «Уильямса» в немецкую конюшню его годовая зарплата выросла с € 3 млн до € 8 млн.«Я не знаю, откуда берутся эти суммы и не хочу об этом говорить. Это не публичная информация. Однако это обычные спекуляции», — рассказал Боттас в интервью финскому новостному агентству Suomen Tietotoimisto.Также финн отверг предположения о том, что имеет весьма ограниченный срок, чтобы проявить себя. Эти предположения основываются на высказывании неисполнительного председателя совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда, сказавшего, что команда сможет оценить способности Боттаса после первых четырёх гонок.«Мне не говорили о каком-либо графике. Конечно же, команда ожидает хороших результатов от меня, и я их должен показать.Многие считают, что соперничество с Хэмилтоном — это риск для моей карьеры, но я думаю наоборот. Для меня это очень хорошая возможность. Это мой первый шанс доказать свои способности. Нико уже показал, что Льюиса можно победить. Конечно же, Льюис трёхкратный чемпион, а я ещё не выиграл ни одной гонки, но я не вижу никаких причин, почему мы не можем быть с ним на равных», — сказал Боттас.