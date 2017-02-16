«Хаас» подтвердил, что проведёт презентацию 26 февраля
16 февраля 2017, четверг. 17:37.
Авто
Команда Формулы-1 «Хаас» официально назвала дату презентации своего нового болида VF17. Как ранее и сообщалось, презентация состоится 26 февраля — за день до первого дня зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. При этом 25 февраля новый автомобиль должен дебютировать на трассе в рамках съёмочного дня.
Таким образом, о своих планах на счёт презентации не рассказал лишь «Уильямс».
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида).
— 21 февраля: «Рено».
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе).
— 23 февраля: «Мерседес».
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 26 февраля: «Хаас», «Торо Россо», «Ред Булл».