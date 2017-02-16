Соратник Денниса покинул «Макларен» после 35 лет работы

Глава подразделения маркетинга «Макларена»покинул команду после 35 лет работы, сообщает пресс-служба команды. Сами был соратником бывшего руководителя компании Рона Денниса, который ушёл в ноябре 2016 года.«Я чувствую себя довольно странно, говоря о своём уходе из «Макларена», ведь я отдал этой компании почти всю свою профессиональную жизнь. Этот момент настал. Я завершу работу над своими проектами и расстанусь с командой в конце марта. За прошлые 35 лет я работал с великолепными людьми, которым хочу сказать спасибо. Наши успехи — результат командной работы», — рассказал Сами.Стоит отметить, что после ухода Денниса свои должности оставили исполнительный директор Йост Капито и тим-менеджер Дэвид Реддинг.