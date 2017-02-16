Хорнер: «Ред Булл» постарается устроить «Мерседесу» тяжёлые времена

Руководитель «Ред Булл»рассказал о надеждах команды побороться с «Мерседесом» в 2017 году.«Это будет отличный сезон. Уверен, что „Мерседес“ и „Феррари“ сильно его проведут, а мы постараемся побороться с ними. Надеюсь, будет весело. Сейчас в Формуле-1 захватывающие времена, и мы надеемся устроить хорошее шоу.Мы постараемся устроить „Мерседесу“ тяжёлые времена. Уверен, что „Феррари“ тоже на это рассчитывает», — приводит слова Хорнера F1i.В сезоне-2016 «Ред Булл» стал вторым в Кубке конструкторов.