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Тони Росс будет гоночным инженером Валттери Боттаса

17 февраля 2017, пятница. 00:54. Авто
Гоночным инженером новичка «Мерседеса» Валттери Боттаса в сезоне-2017 будет Тони Росс. Ранее он выполнял ту же роль для чемпиона Формулы-1 2016 года Нико Росберга.

«Со мной будет работать Тони Росс. Раньше он был гоночным инженером Нико Росберга», — рассказал финн Ilta Sanomat.

Ранее Тони Росс работал в «Уильямсе», где его подопечными были Хайнц-Харальд Френтцен, Хуан Пабло Монтойя, Ник Хайдфельд и всё тот же Росберг. В 2010-м году он работал с Рубенсом Баррикелло, а в 2011-м перешёл в «Мерседес», где возобновил сотрудничество с Росбергом.
Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас
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