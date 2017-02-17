Тони Росс будет гоночным инженером Валттери Боттаса

Гоночным инженером новичка «Мерседеса»в сезоне-2017 будет. Ранее он выполнял ту же роль для чемпиона Формулы-1 2016 года«Со мной будет работать Тони Росс. Раньше он был гоночным инженером Нико Росберга», — рассказал финн Ilta Sanomat.Ранее Тони Росс работал в «Уильямсе», где его подопечными были Хайнц-Харальд Френтцен, Хуан Пабло Монтойя, Ник Хайдфельд и всё тот же Росберг. В 2010-м году он работал с Рубенсом Баррикелло, а в 2011-м перешёл в «Мерседес», где возобновил сотрудничество с Росбергом.