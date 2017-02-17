Хилл: Liberty знает о Формуле-1 столько же, сколько Трамп о Белом доме

Чемпион Формулы-1 1996 годасравнил осведомлённость новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media о функционировании серии с осведомлённостью администрации нового президента США Дональда Трампа о работе в Белом доме.«Я полагаю, что на данный момент их можно сравнить с администрацией Дональда Трампа. Думаю, они сейчас учатся. Любой, кто хочет что-то делать в Формуле-1, должен понять всю глубину этого спорта, и чтобы осмотреться здесь, вам нужно несколько лет. Я не думаю, что они наивны, но уверен, они никогда не встречались с чем-то вроде Формулы-1», — приводит слова Хилла City A.M.