Официальная презентация нового болида «Уильямса» состоится 25 февраля

Команда «Уильямс» объявила дату официальной презентации своего болида на 2017 год. Автомобиль, который будет носить название FW40 представят 25 февраля. «Уильямс» стал последней из команд, определившихся с датой презентации.
17 февраля британская конюшня представила первое изображение своей новой машины.
Презентации команд Формулы-1 на сезон-2017:
— 20 февраля: «Заубер» (показ фотографий болида).
— 21 февраля: «Рено».
— 22 февраля: «Форс Индия», «Заубер» (дебют на трассе).
— 23 февраля: «Мерседес».
— 24 февраля: «Феррари», «Макларен».
— 26 февраля: «Уильямс»
— 26 февраля: «Хаас», «Торо Россо», «Ред Булл».