К. Уильямс: однажды встала на пути Боттаса и обещала, что больше так не сделаю

Руководитель «Уильямса»рассказала, что в определённый момент карьерыкоманда помешала ему перейти в «Феррари».«Я думаю, что мы поступили правильно, когда решили отпустить Валттери. У меня нет сомнений на этот счёт. Конечно, Боттас был важной частью команды долгое время. Он отличный командный игрок, он преданный, у него есть та страсть, которая должна быть в пилоте. Всё, чего он хочет, — быть в лучшей машине и побеждать.Когда у вас есть пилот, которого все хотят заполучить, почему вы должны принуждать его ездить за свою команду? Это неправильно. У него появился отличный шанс. Однажды мы уже встали на пути Валттери, когда он мог перейти в «Феррари». Тогда я пообещала ему, что мы больше такого не сделаем. И я сдержала обещание», — приводит слова Уильямс Autosport.