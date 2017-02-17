Сайнс-мл.: в 2017 году болиды Формулы-1 сделают огромный шаг вперёд

Пилот «Торо Россо»заявил, что с нетерпением ждёт возможности попробовать на тестах новый болид команды.«Мы, пилоты, каждый год получаем удовольствие от пилотажа. Кокпит, педали, тормоза, руль — у каждого болида есть эти вещи, и ты хочешь узнать, как они ведут себя. Потом ты садишься в болид и начинаешь пробовать всё это. Со временем машины становятся всё лучше. С новым регламентом машины сделают огромный шаг вперёд. Будут большие шины, больше прижимной силы. В этом году я ещё больше жду, когда сяду в болид, потому что знаю, что он станет ещё быстрее», — приводит слова Сайнса-младшего Marca.