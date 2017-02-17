Росси: не доволен результатами тестов на «Филлип Айленде»

Гонщик “Ямахи”оценил выступление команды на предсезонных тестах MotoGP на австралийской трассе «Филлип Айленд». По итогам третьего дня тестов Росси занял 11-е место, когда его партнёр по командевозглавил протокол.«Сегодня я работал над гоночным темпом во второй части гонки, поскольку в прошлом году именно это было нашим слабым местом. Мы пробовали разные настройки, но пользы это не дало. Нам придётся пробовать что-то ещё. У мотоцикла много плюсов, особенно двигатель, но тесты в Австралии оказались труднее, чем в Малайзии. Я не доволен результатами, нам нужно прибавить», — цитирует Росси Autosport.