Вольф: мы никогда не рассматривали вариант приглашения Алонсо

Руководитель команды «Мерседес»рассказал, что команда никогда всерьёз не планировала заменить завершившего карьеруиспанским пилотом«С позиции фанатов я понимаю, что многие хотели бы видеть Фернандо в «Мерседесе», что возродило бы соперничество 2007 года. Но с точки зрения команды это не лучшее решение. 2007 год останется в истории. Тот сезон был болезненным для «Мерседеса», поскольку команда выступала в качестве партнёра «Макларена». Конечно, Хэмилтон и Алонсо стали более зрелыми с того периода. Они были бы невероятной парой гонщиков. Слишком невероятной для нас», — приводит слова Вольфа F1Today со ссылкой на BBC Radio 5.