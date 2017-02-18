Джовинацци отработает на первых тестах за «Заубер»

Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци проведёт первые предсезонные тесты Формулы-1 2017 года за «Заубер». Итальянец подменит травмированного Паскаля Верляйна и примет участие в двух тестовых днях, уверяет La Gazzetta dello Sport.
Накануне Верляйн подтвердил, что пропустит первые четыре дня тестов в Барселоне из-за повреждения, полученного на Гонке чемпионов. Джовинацци, по сообщению Blick, на этой неделе уже прошёл подгонку сиденья в швейцарской команде.
Первая часть тестов пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Барселоне.