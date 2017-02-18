К.Уильямс: «Уильямс» должен подняться с пятого места

Руководитель «Уильямса»рассчитывает на то, что в наступающем сезоне её команда улучшит своё положение в Кубке конструкторов в сравнении с прошлым годом.«Нужно работать, чтобы добиться изменений, а мы много работали в последние несколько месяцев, чтобы приумножить то, чего достигли в 2013-м. Думаю, у нашей команды светлое будущее, но ожидать конкретных результатов трудно из-за смены правил. Мы не знаем, на какой мы позиции, но должны подняться с пятого места», — приводит слова Уильямс BBC.