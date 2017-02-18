Буэми: надеюсь, на этот раз я выиграю в Буэнос-Айресе

Лидер чемпионата Формулы-Eнадеется на успех на этапе в Буэнос-Айресе.«Я всегда был боеспособен в Буэнос-Айресе, но никогда не превращал это в победу. Надеюсь сделать это теперь. В наш первый визит я взял поул и ехал первым, пока не врезался в стену ближе к концу гонки. В прошлом году проходил лучшие сектора в квалификации, но развернулся в последнем повороте, стартовал в конце и прорвался на второе место. Надеюсь, в этот раз у меня всё получится и в квалификации, и в гонке», — приводит слова Буэми F1 Today.