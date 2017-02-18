Цандер: «Заубер» планирует четыре или пять комплексов новинок по ходу сезона

Новый технический директор «Заубера»рассказал об обновлениях, которые команда будет готовить по ходу сезона-2017.«По ходу сезона мы планируем представить четыре или пять комплексов новинок, причём масштабных. Также будут и более мелкие обновления, это будет зависеть от особенностей трасс. Мы хотим подготовить специальные версии аэродинамических обвесов к гонкам в Баку и Спа в дополнение к двум версиям, которые будут созданы для Монцы и Монако. Обычно по ходу сезона таким образом можно отыграть до двух секунд. Считаю, что в 2017 году к концу сезона мы будем говорить о трёх секундах», — цитирует Цандера Auto Motor und Sport.