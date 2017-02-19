Култхард: Риккардо хорош в квалификациях, Ферстаппен — в гонках

Бывший пилот Формулы-1прокомментировал будущее сражение пилотов «Ред Булл»«Я не думаю, что они будут серьёзными соперниками с точки зрения «Ред Булл». Конечно, они конкуренты, но я не думаю, что Макс явно лучше Даниэля или наоборот. Я считаю, что они оба исключительные пилоты, потому что все гонщики Формулы-1 хороши, но иногда этого недостаточно, чтобы сделать разницу. Даниэль очень хорош в квалификациях, а также у него отличные обгоны. Макс лучше выступает в гонках, он более последователен и лучше справляется с трудностями», — приводит слова Култхарда Channel 4.