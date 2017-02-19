Хэмилтон не захотел делиться с Боттасом данными своей телеметрии

Пилот «Мерседеса»попросил свою команду не предоставлятьданные своей телеметрии.«Я выезжаю на трассу, делаю свою работу, а кто-то другой может всё это увидеть. Я спросил у команды об этом. Я не хочу видеть, что делает Боттас. Я считаю, что это нечестно. Он приходит со своими знаниями, а я могу увидеть всё это на компьютере. Мы выбираем точки торможения, кочки, прорезиненные участки — все эти вещи помогают нам проехать быстрее. Но из-за обмена данными тебя просто могут скопировать. Это мне не нравится», — приводит слова Хэмилтона Motorsport со ссылкой на UBS.