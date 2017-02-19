Боттас: немецкий и финский менталитеты мало чем отличаются

Пилот «Мерседеса»рассказал, что ему комфортно быть в немецкой команде, поскольку его привлекает немецкий менталитет и порядок.«Мне нравится немецкий менталитет, порядок. Про меня говорят, что я очень пунктуален. Думаю, немецкий и финский менталитеты похожи, но финны более спокойные и погружённые в себя. Также, если нас что-то не устраивает, мы предпочитаем прямо говорить о проблемах», — цитирует Боттаса Bild.«Мерседес» — не первая немецкая команда в карьере Боттаса. В 2008 году финн выступал за Motorpark Academy из Ошерслебена в Формуле-Рено 2.0.