Хэмилтон: новый болид похож на лодку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о внешнем виде нового автомобиля команды W08.
«Болид похож на лодку. Он шире и длиннее, чем предыдущие модели. В 2009 году нам казалось, что машины выглядят ужасно, но как только опробуешь болид, то уже техника предыдущего поколения начинает казаться странной. Думаю, так же будет и в этот раз. Раньше расстояние между баком и задней осью было совсем маленьким, теперь всё наоборот. Думаю, мы привыкнем к новым болидам, а фанатам очень понравятся новые шины», — приводит слова Хэмилтона UBS.