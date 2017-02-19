Магнуссен: выступить лучше, чем «Хаас» в прошлом сезоне, — вызов

Датский пилот команды «Хаас»оценил перспективы своего коллектива в преддверии старта чемпионата.«Когда мы в прошлом году впервые увидели болид «Хаас» на трассе, то подумали, что это реально круто — добиться такого прогресса за столь короткий срок. Когда они заняли шестое и пятое места в двух первых гонках, это впечатляло.Но улучшить результаты команды в новом сезоне будет настоящим вызовом для нас. Прогресс команды не будет какой-то данностью. Нам нужно тяжело работать, чтобы добиться лучшей производительности», — цитирует Магнуссена пресс-служба команды.