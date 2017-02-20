Буэми пропустит этап Формулы-E в Нью-Йорке

Действующий чемпион и лидер чемпионата Формулы-E Себастьен Буэми, скорее всего, пропустит сдвоенный этап в Нью-Йорке. Буэми параллельно выступает в чемпионате WEC, и этап Ф-E в Нью-Йорке совпадает с гонкой WEC в Нюрбурге.
Помимо Буэми этап в Нью-Йорке также пропустят гонщики DS Virgin Хосе Мария Лопес и Сэм Бёрд — они тоже выступают в WEC.
Николя Прост и Нельсиньо Пике, в свою очередь, наоборот, решили пропустить гонку WEC ради выступления в Нью-Йорке, сообщает NBC Sports.
Нью-йоркский Ф-E этап пройдёт 15 и 16 июля.