К. Уильямс: ди Реста — это ценный актив команды

Заместитель руководителя «Уильямса»прокомментировала продление контракта с резервным пилотом командына сезон-2017.«Для нас здорово сохранить пилота с таким опытом работы, как у Пола. Его обширные знания в Формуле-1 снова будут бесценными, особенно с учётом перехода на новый технический регламент в 2017 году. Пол был ценным активом команды в прошлом году, и это здорово, что мы сможем продолжать с ним работать в 2017 году», — приводит слова Уильямс пресс-служба команды.