Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»

Команда Формулы-1 «Форс Индия» объявила о заключении спонсорского соглашения с компанией FXTM (ForexTime) — брокером на рынке «Форекс». Логотипы FXTM появятся на задней части боковых понтонов нового автомобиля VJM10, а также на экипировке гонщиков и сотрудников команды.Отметим, что FXTM — компания с российскими корнями. Её основал уроженец Казани Андрей Дашин, а исполнительным директором сейчас является Ольга Рябыкина.«Я рад приветствовать FXTM в качестве нашего очередного партнёра всего за несколько дней до презентации нашей новой машины VJM10. Они видят огромную ценность в работе с „Форс Индия“ и признают глобальное распространение, которое мы обеспечим для их программного обеспечения, ведущего в их сфере», — отметил совладелец и руководитель «Форс Индия»