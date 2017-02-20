Испанская страховая компания стала спонсором «Рено»

Испанская страховая компания MAPFRE стала новым спонсором команды Формулы-1 «Рено». Название компании появится на ливрее нового болида команды R.S.17.«Я очень доволен, что MAPFRE дебютирует в Формуле-1 вместе с нами. Они нацелены на расширение на глобальном уровне, и наша команда — идеальная платформа для достижения этой цели.MAPFRE — отличный бренд с твёрдым пониманием спонсорства. Они хорошо оснащены, чтобы партнёрство с ними было ценно. Мы надеемся наградить их в 2017 году своим улучшением скорости. Наконец, эта сделка вновь оживляет исторические связи между „Рено“, Испанией и Формулой-1», — прокомментировал сделку управляющий директор «Рено»