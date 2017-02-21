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175 лет назад
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19:41
Стролл: без отца я бы не попал в Формулу-1
18:13
Боттас: отправил Росбергу сообщение в январе, но не получил ответа
13:37
Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
12:41
«Заубер» показал изображение нового болида C36
12:09
Вольф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года
12:41
«Заубер» показал изображение нового болида C36
13:37
Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
18:13
Боттас: отправил Росбергу сообщение в январе, но не получил ответа
15:48
Хорнер: RB13 — один из самых красивых болидов «Ред Булл»
13:57
Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»
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KTM представила новый мотоцикл
21 февраля 2017, вторник. 11:32.
Авто
Команда KTM представила новый мотоцикл RC16, который будет участвовать в чемпионате
MotoGP
2017 года. Гонщиками коллектива будут
Пол Эспаргаро
и
Брэдли Смит
.
Ранее свой
новый мотоцикл представила команда «Хонда».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
MotoGP
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Новости. Авто
21 февраля 2017, вторник
11:32
KTM представила новый мотоцикл
11:23
«Хёндэ» запустит клиентскую программу в TCR
10:41
Стало известно, сколько зарабатывают Лауда и Вольф
09:29
Ньюи: RB13? Я не суеверный
00:58
Боттас: жена советует мне, что надеть
20 февраля 2017, понедельник
23:28
Марко: Феттелю сильно не везло в прошлом году
22:21
Кубица: я готов вернуться в гонки
21:35
Испанская страховая компания стала спонсором «Рено»
20:08
Внук Эмерсона Фиттипальди зачислен в молодёжную академию «Феррари»
19:57
Представлено видео из кабины Риккардо во время заезда в Хьюстоне
19:41
Стролл: без отца я бы не попал в Формулу-1
19:01
Лёб проведёт сезон-2017 в чемпионате по ралли-кроссу
18:13
Боттас: отправил Росбергу сообщение в январе, но не получил ответа
17:31
В «Ред Булл» не думают, что в 2017 году в Формуле-1 станет меньше обгонов
16:53
Британский гонщик Дэнни Уоттс признался, что он гей
15:48
Хорнер: RB13 — один из самых красивых болидов «Ред Булл»
14:54
Хорнер: «Рено» хорошо поработал над двигателем этой зимой
14:00
Алёшин принял участие в очередном этапе работы над спортпрототипом BR1
13:57
Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»
13:38
Кальтенборн поставила «Зауберу» задачу закрепиться в середине пелотона
13:37
Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
13:19
«Заубер»: большее внимание уделяли стабильной работе аэродинамики
13:05
Верляйн может пропустить и вторые тесты, а также этап в Мельбурне
12:49
К. Уильямс: ди Реста — это ценный актив команды
12:42
«Уильямс» оставил Пола ди Ресту резервным пилотом на 2017 год
12:41
«Заубер» показал изображение нового болида C36
12:09
Вольф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года
11:43
Грожан: тесты дождевой резины будут очень важны
11:06
Хембри: на тестах в Барселоне команды будут скрывать свою истинную силу
10:14
NASCAR Cup. Эллиот выиграл квалификацию «Дайтоны 500»
00:21
Буэми пропустит этап Формулы-E в Нью-Йорке
19 февраля 2017, воскресенье
23:23
Алонсо будет использовать шлемы Bell в сезоне-2017
21:47
Ди Грасси оштрафован за небезопасный выезд на трассу
21:34
«Феррари»: с радостью примем Мика Шумахера в молодёжную академию
20:47
Алёшин: был первым среди представителей «Хонды» на тестах
20:31
Ньюи: моторы болезненно доминируют в Формуле-1
19:51
Магнуссен: выступить лучше, чем «Хаас» в прошлом сезоне, — вызов
19:10
Магнуссен первым сядет за руль нового «Хааса»
18:18
Масса: возвращаться в Ф-1 немного странно
17:29
Вольф: «Уильямс» заставил меня упрашивать их о Боттасе
16:55
Палмер: хотел бы выступать в Формуле-1 вместе с братом
15:42
Хэмилтон: новый болид похож на лодку
15:00
Сын Эдриана Ньюи выиграл серию MRF Challenge
14:22
Марко: думаю, нас ждут зрелищные обгоны
13:51
Мик Шумахер потерял шансы на победу в MRF Challenge
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