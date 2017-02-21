Йос Ферстаппен: слишком рано говорить о чемпионстве Макса

Бывший гонщик Формулы-1рассказал о целях на сезон своего сына, выступающего за «Ред Булл».«Конечно, разговоры о чемпионстве есть, но лично я считаю, что в этом году это слишком рано. В прошлом сезоне Макс выиграл гонку в Испании, надеюсь, он сможет выиграть ещё несколько Гран-при в новом сезоне. Я бы хотел увидеть три или четыре победы. Думаю, это возможно. «Ред Булл» всегда хорошо адаптируется к новым правилам, будущий сезон должен сложиться для команды хорошо», — цитирует Йоса Ферстаппена GrandPrix со ссылкой на Ziggo Sport Totaal.