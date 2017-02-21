Латвала перевернулся во время тестов в Испании

Пилот «Тойоты» Яри-Матти Латвала попал в аварию во время тестов команды в испанской Альмерии.
В Испании команда проводила тесты на гравии накануне Ралли Мексики, которое пройдёт 10-12 марта. Буквально сразу после старта Латвала на Yaris WRC соскользнул с дороги, после чего машина перевернулась и снова встала на колёса.
Известно, что Латвала и его штурман Миикка Анттила не пострадали, однако тестовую программу пришлось прервать из-за ремонта машины.
Видео доступно на YouTube.
Напомним, Латвала лидирует в WRC после двух этапов.