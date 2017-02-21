Советский мотогонщик покончил жизнь самоубийством

Чемпион мира по мотокроссу советский гонщикпокончил жизнь самоубийством, сообщает «Собеседник». Трагедия произошла в ночь на 18 февраля. Тело Арбекова нашли у подъезда его дома на Таллинской улице в Москве. По словам жены Арбекова, спортсмен страдал онкологическим заболеванием четвёртой стадии.В 1965 году Виктор Арбеков стал первым советским гонщиком, выигравшим чемпионат мира по мотокроссу. Он становился 14-кратным чемпионом СССР, а также получил звания заслуженного мастера спорта страны и заслуженного тренера РСФСР.