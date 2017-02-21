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Советский мотогонщик покончил жизнь самоубийством

21 февраля 2017, вторник. 19:15. Авто
Чемпион мира по мотокроссу советский гонщик Виктор Арбеков покончил жизнь самоубийством, сообщает «Собеседник». Трагедия произошла в ночь на 18 февраля. Тело Арбекова нашли у подъезда его дома на Таллинской улице в Москве. По словам жены Арбекова, спортсмен страдал онкологическим заболеванием четвёртой стадии.

В 1965 году Виктор Арбеков стал первым советским гонщиком, выигравшим чемпионат мира по мотокроссу. Он становился 14-кратным чемпионом СССР, а также получил звания заслуженного мастера спорта страны и заслуженного тренера РСФСР.
Источник: Собеседник Сообщить об ошибке
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