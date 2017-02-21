«Рено»: наша цель на сезон-2017 — пятое место в Кубке конструкторов

Президент «Рено Спорт»рассказал, какую ставит перед собой цель команда из Энстоуна на сезон-2017.«Я думаю, что 2017 год будет важным, захватывающим годом, а также решающим. Год назад мы установили для себя цели Формуле-1. Мы также объяснили наши планы. В 2016 году нам нужно было усердно работать, чтобы сократить отставание от лучших команд.Мы наняли много людей и полностью реорганизовали работу на двух базах – в Энстоуне и в Вири-Шатийон, чтобы добиться своей цели.Наша цель очень проста: так как у нас сейчас первый автомобиль, полностью разработанный нами, то мы ожидаем, что станем пятыми (в Кубке конструкторов). У нас есть команда, пилоты и партнёры, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Столла GPUpdate.