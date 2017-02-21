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Белл: RS17 — это настоящая машина Формулы-1 от «Рено»

21 февраля 2017, вторник. 20:20. Авто
Технический директор «Рено» Боб Белл поделился своим мнением о новом болиде RS17, который команда презентовала 21 февраля в Лондоне.

«Я очень уверен. Наши данные показывают, что мы стабильно добивались сильных улучшений по мере развития машины. Если вы посмотрите на автомобиль, то увидите огромное внимание к деталям и их сложность, что демонстрирует: машина была разработана талантливой и обладающей знаниями группой людей. Это настоящая машина Формулы-1 от „Рено“.

Был использован подход с „чистым листом бумаги“. Изменения правил столь серьёзные, что все детали новые. Концепция дизайна абсолютно свежая. Даже монокок новый: в первую очередь из-за работы по компоновке, которую мы проделали вместе с Вири. Мы смогли прийти к очень эффективной компоновке вокруг силового блока и систем охлаждения — думаем, это хорошее решение», — приводит слова Белла пресс-служба «Рено».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию презентации новой машины «Рено».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию презентации новой машины «Рено».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рено Спорт Ф-1
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