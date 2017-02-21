Абитебуль: «Рено» не ждёт чудес, но знает, чего хочет добиться

Исполнительный директор «Рено»рассказал, какие возлагает надежды на сезон-2017. 21 февраля в Лондоне состоялась презентация новой машины «Рено» – RS17.«Мы нацеливаемся на пятое место в Кубке конструкторов, и ясно, что для такого достижения нам нужно регулярно набирать очки. Это цель и для всей команды в целом, и для пилотов в частности. Если говорить о пилотах, то Нико приходит к нам с огромным опытом и талантом. Мы ждём, что он начнёт давать результат с первого же дня, и мы уверены, что так и будет. Джолион провёл сильный дебютный сезон, по ходу которого развивался и хорошо выступал. Оба пилота дополняют друг друга, и команда должна получить выгоду от такого дуэта.2017-й станет вторым сезоном в нашем долгосрочном плане. Мы не ждём чудес, но чётко знаем, чего в итоге хотим. Мы наиболее растущая команда в пелотоне. Мы увеличили число сотрудников примерно на 25% в Энстоуне и Вири. Мы привлекли больших талантов из лучших команд, которые либо уже перешли, либо сделают это в ближайший год. Могу перечислить Криса Дайера, Кайрона Пилбима и Пита Мэчина. И ещё придут новые ключевые сотрудники.Мы увеличили инвестиции до уровня, который обычно тратят топ-команды, чтобы ускорить трансформацию в Энстоуне и Вири, и в некоторых сферах мы не только догнали лидеров, но и опережаем их по инфраструктуре. И у нас самая быстро растущая аудитория в социальных сетях. Мы в хорошем положении, чтобы достичь наших целей», — цитирует Абитебуля пресс-служба команды.