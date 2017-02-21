Хюлькенберг: «Рено» RS17 выглядит сексуально

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, как проходит его адаптация в новой команде, а также обозначил цели на 2017 год. 21 февраля в Лондоне «Рено» презентовал свой новый болид RS17.
«Пока адаптация к новой команде идёт хорошо! У меня хорошие впечатления от баз в Энстоуне и Вири и от работающих там людей. В Энстоуне сейчас происходит много изменений. Это здорово — быть частью всего этого. Цель на 2017 год — продвинуться в середину пелотона и быть в форме для следующего шага вперёд в 2018-м.
Благодаря новым правилам есть отличный потенциал — надеюсь, он поможет нам сделать шаг вперёд. До старта сезона очень трудно судить, где мы находимся. Но пока всё, что я видел, очень позитивно. RS17 выглядит сексуально. Когда я впервые увидел её в аэродинамической трубе, то был впечатлён», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию презентации новой машины «Рено».