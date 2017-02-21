Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хюлькенберг не планирует пока возвращаться на «24 часа Ле-Мана»

21 февраля 2017, вторник. 23:09. Авто
Новобранец «Рено» Нико Хюлькенберг не планирует участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2017 году. В 2015-м Хюлькенберг впервые принял участие в этой гонке и одержал на ней победу.

На вопрос о том, планирует ли он вернуться в «24 часа Ле-Мана», немец ответил твёрдое «нет», сообщает Autosport.

Когда у него стали уточнять, не связано ли это с опасениями получить травму в стороннем мероприятии, как это произошло с Паскалем Верляйном на Гонке чемпионов, он ответил: «Это не имеет ничего общего с Верляйном или с тем, что с ним случилось. У меня нет особого желания делать это в текущем году. Когда ты выступаешь за команду-производителя, то у тебя больше обязательств. С «Форс Индия» было проще это сделать… Я был там, и мне повезло выиграть эту гонку. Так что давайте оставим всё так, как есть. Быть может, в будущем я смогу вернуться туда».
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг
Новости. Авто
21 февраля 2017, вторник
23:09 Хюлькенберг не планирует пока возвращаться на «24 часа Ле-Мана»
22:15 «Рено» представил болид RS17, Сироткин – третий пилот команды. Фоторепортаж
21:24 Палмер: наконец-то я могу позволить себе есть больше
20:41 Хюлькенберг: «Рено» RS17 выглядит сексуально
20:29 Абитебуль: «Рено» не ждёт чудес, но знает, чего хочет добиться
20:20 Белл: RS17 — это настоящая машина Формулы-1 от «Рено»
19:58 «Форс Индия» обнародовала график работы пилотов на предсезонных тестах
19:20 «Рено»: наша цель на сезон-2017 — пятое место в Кубке конструкторов
19:16 Ротенберг: хотим видеть нашего гонщика боевым пилотом Ф-1 и идём к этому
19:15 Советский мотогонщик покончил жизнь самоубийством
18:32 Сироткин: моя цель — стать боевым пилотом Ф-1 в 2018 году
18:07 Сироткин официально подтверждён в качестве резервного пилота «Рено»
18:04 Команда «Рено» презентовала свой новый болид RS17
17:39 Победивший в Ф-4 Мика Шумахера Джоуи Моусон перешёл в Формулу-3
16:52 Латвала перевернулся во время тестов в Испании
15:58 Ферстаппен показал свой новый шлем
15:48 Вандорн представил раскраску своего шлема
15:30 Вернь: я больше не буду резервным пилотом «Феррари»
14:23 В Барселоне определились с днём для «дождевых» тестов Формулы-1
13:08 Фастфуд в Финляндии назвал бургер в честь Боттаса
12:53 Йос Ферстаппен: слишком рано говорить о чемпионстве Макса
12:28 Марко: Сайнс-младший — резервный пилот «Ред Булл»
11:32 KTM представила новый мотоцикл
11:23 «Хёндэ» запустит клиентскую программу в TCR
10:41 Стало известно, сколько зарабатывают Лауда и Вольф
09:29 Ньюи: RB13? Я не суеверный
00:58 Боттас: жена советует мне, что надеть
20 февраля 2017, понедельник
23:28 Марко: Феттелю сильно не везло в прошлом году
22:21 Кубица: я готов вернуться в гонки
21:35 Испанская страховая компания стала спонсором «Рено»
20:08 Внук Эмерсона Фиттипальди зачислен в молодёжную академию «Феррари»
19:57 Представлено видео из кабины Риккардо во время заезда в Хьюстоне
19:41 Стролл: без отца я бы не попал в Формулу-1
19:01 Лёб проведёт сезон-2017 в чемпионате по ралли-кроссу
18:13 Боттас: отправил Росбергу сообщение в январе, но не получил ответа
17:31 В «Ред Булл» не думают, что в 2017 году в Формуле-1 станет меньше обгонов
16:53 Британский гонщик Дэнни Уоттс признался, что он гей
15:48 Хорнер: RB13 — один из самых красивых болидов «Ред Булл»
14:54 Хорнер: «Рено» хорошо поработал над двигателем этой зимой
14:00 Алёшин принял участие в очередном этапе работы над спортпрототипом BR1
13:57 Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»
13:38 Кальтенборн поставила «Зауберу» задачу закрепиться в середине пелотона
13:37 Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
13:19 «Заубер»: большее внимание уделяли стабильной работе аэродинамики
13:05 Верляйн может пропустить и вторые тесты, а также этап в Мельбурне
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к отходу Берни Экклстоуна от управления Формулой-1?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+