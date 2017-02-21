Хюлькенберг не планирует пока возвращаться на «24 часа Ле-Мана»

Новобранец «Рено»не планирует участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2017 году. В 2015-м Хюлькенберг впервые принял участие в этой гонке и одержал на ней победу.На вопрос о том, планирует ли он вернуться в «24 часа Ле-Мана», немец ответил твёрдое «нет», сообщает Autosport.Когда у него стали уточнять, не связано ли это с опасениями получить травму в стороннем мероприятии, как это произошло с Паскалем Верляйном на Гонке чемпионов, он ответил: «Это не имеет ничего общего с Верляйном или с тем, что с ним случилось. У меня нет особого желания делать это в текущем году. Когда ты выступаешь за команду-производителя, то у тебя больше обязательств. С «Форс Индия» было проще это сделать… Я был там, и мне повезло выиграть эту гонку. Так что давайте оставим всё так, как есть. Быть может, в будущем я смогу вернуться туда».