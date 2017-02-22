На Женевском автосалоне состоится премьера гоночного автомобиля Lexus RC F GT3

Lexus RC F GT3

Lexus RC F GT3

Lexus RC F GT3

На Женевском автосалоне впервые в Европе будет показан гоночный автомобиль Lexus RC F GT3. Он был разработан на базе купе RC F специально для участия в гонках категории GT3, которая очень популярна по всему миру.После дебюта автомобиля на «24 часах Дейтоны», одной из крупнейших в мире гонок на выносливость. В США он будет соревноваться в категории GTD серии чемпионатов IMSA WeatherTech SportsCar Championship в составе команды 3GT Racing, а в Японии – в классе GT300 серии SUPER GT в команде LMcorsa.«Lexus в качестве премиального бренда всегда готов принять новые вызовы, поскольку стремится удивлять клиентов, предвосхищая их ожидания. Наше решение принять участие в автогонках, в которых интересы бренда Lexus представляют частные команды, приведёт к повышению производительности наших F-моделей и подарит замечательный опыт нашим клиентам», — отмечает президент Lexus International Токуо Фукуичи.