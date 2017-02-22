Таффен: новый мотор «Рено» на 95% отличается от прошлогоднего

Технический директор «Рено» по работе с двигателямирассказал о том, что новая силовая установка французского производителя на 95% отличается от прошлогодней. Он признал, что вносить столь серьёзные изменения в двигатель — это большой риск для «Рено», однако у французского производителя не было иного выхода, поскольку предыдущий мотор достиг своего предела.«Двигатель на 95% другой. Мы прикладываем много усилий, чтобы улучшить отдачу от каждой детали. Этот двигатель больше базируется на том, над чем мы будем работать в последующие три года. Менять что-либо в силовой установке определённо опасно, потому что это может оказать влияние на работу всей установки, так что нужно быть осторожным. Из того, что мы видели в прошлом году, можно сделать вывод о том, что мотор достиг предела», — приводит слова Таффена Autosport.