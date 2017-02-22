Феттель: по-прежнему верю в возможность чемпионства с «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1не теряет надежды завоевать титул с «Феррари».«Я по-прежнему преследую своею мечту стать чемпионом мира с «Феррари», и я до сих пор верю в это. Будет ли это возможным в 2017 году — это вопрос, на который нет ответа. В этом году у нас новый регламент, подразумевающий совершенно другую ародинамику и более широкие шины. Это означает более высокую скорость прохождения поворотов, более низкое время прохождения круга и более высокие перегрузки для пилотов.Когда я оглядываюсь на сезон-2016, то утверждаюсь во мнении, что «Феррари» на правильном пути. Наша команда в настоящее время гораздо более продвинута перед стартом сезона, чем многие полагают. Именно поэтому я считаю, что мы достигнем тех целей, которые перед собой ставим», — цитирует Феттеля Speed Week.