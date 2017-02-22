Штайнер: ранние обновления болида — ключ к успеху в сезоне-2017

Руководитель «Хааса»отметил важность активного обновления болида с самого начала сезона-2017.«Мы будем делать то же самое, что и в прошлом году, и я надеюсь, что сможем набирать очки. Мы будем привозить больше обновлений по ходу сезона. В прошлом году мы с самого начала говорили, что у нас будет мало обновлений. В этом году мы должны привозить больше новинок. Потому что это будет борьба за то, кто может как можно больше сделать в кратчайшие сроки.Мы знаем, что не можем соперничать с большими командами, но в нашей лиге мы постараемся сделать всё, чтобы иметь обновления болида, потому что выигрыш от них в начале будет гораздо большим, чем когда-либо прежде, так как это совершенно новые болиды. Так что сейчас новинки могут дать больший выигрыш, чем после развития машины на протяжении четырёх-пяти лет», — цитирует Штайнера ESPN.