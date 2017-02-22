Маллья: пусть Абитебуль съест свои слова

Владелец команды Формулы-1 «Форс Индия» Виджай Маллья ответил на слова управляющего директора «Рено» Сириля Абитебуля, который считает, маленькие команды вроде «Форс Индия» не смогут поддерживать нужный темп обновлений из-за высоких расходов.
«Пусть Абитебуль съест свои слова. Дело не в качестве оружия, которое у тебя есть, а в качестве твоей брони. Если бы мы не замахивались на большие свершения, мы бы не финишировали четвёртыми в Кубке конструкторов в прошлом сезоне. Быть в компании «Мерседеса», «Ред Булл» и «Феррари» — само по себе комплимент», — отметил Маллья на презентации нового болида своей команды.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию с презентации нового болида «ФИ».