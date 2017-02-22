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Грин: «Форс Индия» должна быть в достойной форме на старте сезона

22 февраля 2017, среда. 18:52. Авто
Технический директор «Форс Индия» Энди Грин поделился мнением о потенциале нового автомобиля команды VJM10.

«Мы знаем, что проделали работу так хорошо, как только могли, и думаем, что двигаемся в правильном направлении, но пока мы не доедем до Мельбурна и не начнём квалификацию, то не будем точно знать, где находимся. Как всегда в этот момент сезона, существует опасение, не упустили ли мы что-то очевидное, и надежда, что мы смогли использовать наши возможности по максимуму. Надеюсь, на деле будет последнее! Машина хорошо работает в симуляторе, и у нас нет причин сомневаться в данных, которые мы получаем в аэродинамической трубе, чьи показатели хорошо коррелировались с данными на трассе в последние годы. Если мы получим на трассе ту же скорость, что и в трубе, то должны быть в достойной форме и иметь хорошую машину на старте сезона», — приводит слова Грина пресс-служба «Форс Индия».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Форс Индия
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