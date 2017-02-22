Хэмилтон представил новый шлем к сезону-2017, выполненный по дизайну болельщика

Пилот «Мерседеса»представил новый шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2017.Хэмилтон провёл конкурс в социальных сетях на лучший дизайн для своего нового шлема. Победу в нём одержал бразилец Раи Кальдато.«Вот он. Победный дизайн шлема, выполненный Раи Кальдато из Бразилии. Раи добавил к моему слою новые элементы по бокам. Шлем, который можно рассматривать как трибьют Айртону Сенне, раскрашен в цвета Бразилии — зелёный, жёлтый и синий. Также на нём присутствуют три звезды как символ трёх моих побед в чемпионате. Карамельно-красный цвет отлично сочетается с жёлтым. Раи, с нетерпением жду личной встречи, чтобы вручить тебе свой приз», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».