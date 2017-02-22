«Форс Индия» ждёт ясности от ФИА насчёт спорных вариантов подвески

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин прокомментировал спорную ситуацию с конструкциями подвесок «Мерседеса» и «Ред Булл», где используются некоторые «хитрые» гидравлические элементы. Часть конкурентов этих команд полагает, что данная конструкция подвески является нелегальной, а ФИА пока не дала чёткого ответа.
«Мы останемся в стороне и посмотрим, как будет развиваться ситуация, а потом отреагируем на неё. Мы уже некоторое время тестируем различные концепции. У каждой есть свои достоинства. Мы хотим посмотреть, как реально будут работать шины, какой баланс, в чём слабые места шин, чтобы уже затем нацеливаться на нужные аспекты с помощью механического решения.
Мы не можем заранее подготовить все варианты и ждать, как себя поведут шины „Пирелли“. Так что нужно подождать. Надеюсь, к этому моменту ФИА даст всем инструкцию насчёт того, что позволено, а что нет. Сейчас существует слишком большая серая зона. Я бы предпочёл большую ясность по части подвески», — приводит слова Грина Autosport.