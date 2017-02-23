Маллья: для моей экстрадиции в Индию нет никаких оснований

Владелец команды «Форс Индия»не обеспокоен очередным запросом Индии о его экстрадиции из Великобритании, поскольку уверен, что на это нет никаких оснований.В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия уже пыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.«Государственные банки пытаются обвинить меня в личной ответственности за провал крупнейшей государственной авиакомпании Индии и заставить оплатить их долги. У меня есть встречный иск к ним. Он находится у судебной системе прямо сейчас.Возвращение кредитов, выданных PLC, является чисто гражданским делом. Центральное бюро расследований, по указанию правительства, превратило его в уголовное дело. А потом появились обвинения в обмане банков и отмывании денег. Я буду серьёзно оспаривать всё это в суде. Я твёрдо убеждён, что они не имеют ничего против меня.В судебной системе Великобритании и Северной Ирландии существуют определённые требования, пусть они приходят и доказывают мою вину, но я сомневаюсь, что у них есть какие-либо доказательства. Я в безопасности в этой стране в соответствии с законодательством Великобритании до тех пор, пока не доказано обратное», — приводит слова Малльи Reuters.