Хэмилтон призывает Liberty модернизировать «устаревшую» Формулу-1

Пилот «Мерседеса»считает, что новые владельцы Формулы-1 из Liberty Media должны сделать серию более современной, для чего необходимо больше интересоваться мнением болельщиков.«Формула-1 немного устарела в том смысле, что, если вы посмотрите на другие виды спорта, они ушли дальше в плане развлекательного фактора. Но Ф-1 и догоняет, и я думаю, что в этом плане ещё многое нужно сделать.Первый шаг, который нужно сделать, — это понять, что чувствуют болельщики, чего им не хватает, чего им бы хотелось больше. Я думаю, что от людей, посещавших Гран-при, вы сможете получить хорошую выборку мнений», — приводит слова Хэмилтона BBC.