Хэмилтон: самой большой неизвестной является конкурентоспособность «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса»отметил, что новый технический регламент подразумевает для всех команд начало с чистого листа, однако наиболее его интригует конкурентоспособность «Ред Булл».«Это совершенная неизвестность. Впереди может быть и «Феррари», и «Ред Булл», мы понятия не имеем, кто там будет. Но я думаю, что самой большой неизвестной является сила «Ред Булл». Они всегда создают удивительные болиды. И эти новые правила подразумевают больше прижимной силы, а они в этом удивительно хороши, так что будет интересно посмотреть, что они предложат. Надеюсь, это будет настоящая конкуренция.Я надеюсь, что у нас будет близкая борьба, что мы будем сражаться с «Ред Булл» и «Феррари». Это то, что хотят видеть болельщики», — рассказал Хэмилтон в интервью BBC Radio 5Live.