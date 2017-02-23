Хэмилтон: даже на прохладной трассе чувствуется серьёзная прижимная сила W08

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в ходе презентации нового болида команды (W08) поделился своими впечатлениями от машины. Перед презентацией Льюис получил возможность проехать несколько кругов по трассе «Сильверстоун».
«Я очень горд продолжать карьеру с этой командой. Вчера я впервые увидел эту машину в собранном виде, и это самый проработанный автомобиль, который я когда-либо видел.
Моё первое ощущение: потрясающе видеть всю эту машину, собранную в единое целое. Каким-то образом всё в этой машине идеально подходит друг другу. При этом прижимная сила серьёзно выросла — это чувствовалось даже на прохладном «Сильверстоуне», — рассказал Хэмилтон.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию презентации нового болида «Мерседеса».