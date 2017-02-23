Боттас: не сомневаюсь, что «Мерседес» выбрал верное направление в дизайне W08

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в ходе презентации нового болида команды (W08) поделился своими впечатлениями от машины.
«Машина очень красива. Она выглядит очень чисто, но в то же время в ней очень много деталей и нюансов. Удивительно, как далеко смогли зайти инженеры в каждой из областей. Уже сейчас видно, что разные команды пошли разными путями в подготовке машин, но я не сомневаюсь, что наши инженеры выбрали верное направление», — рассказал Боттас.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию презентации нового болида «Мерседеса».