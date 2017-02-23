Вольф: «Мерседес» никогда не был настолько мотивирован, как сейчас

Руководитель «Мерседеса»поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1 после презентации болида W08.«Чувство доминирования добавляет азарта. Мы были очень мотивированы при создании нового болида, я никогда не видел большего желания добиться успеха, чем сейчас.Доработка машины по ходу сезона сыграет большую роль в борьбе за титул. Никто не знает, на каких позициях мы окажемся в первой гонке сезона, но я уверен, что у нас есть люди и возможности, чтобы решить любую из возможных проблем. В новом сезоне вся команда будет максимально выкладываться, чтобы показать свои возможности», — приводит слова Вольфа NBC Sports.